Wer wissen will, was in Salzburg im vergangenen Jahr musikalisch so abgegangen ist, kommt um den Rockhouse-Sampler „Xtra Ordinary Vol. 24“ nicht herum. Die 38 Songs von lokalen Größen und Newcomern sind eine Werkschau der Salzburger Szene. Kreativ ist auch wieder die Gestaltung. Der Sampler erscheint heuer als Liederbuch zum Nachspielen.