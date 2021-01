Mit dem Schicksal hadern Tausende Familien in den von Erdbeben heimgesuchten Gebieten Kroatiens. Besonders groß ist die Anteilnahme im Burgenland. Die nächsten Lkw mit gespendeten Hilfsgütern rollten mitten in der Nacht zu den Opfern, begleitet von der „Krone“. Die 30-Tonnen-Fracht kam wohlbehalten an.