Gedichte sind der schöne Versuch, Gefühle mit Worten auszudrücken. Für alle Empfindsamen – und jene, die ihre Empfindsamkeit noch besser entwickeln wollen – wird es ab nun jeden Samstag ein neues Gedicht geben. Das hat Tradition in dieser Zeitung. Dem „Krone“-Gründer Hans Dichand, der in zwei Wochen 100 Jahre alt geworden wäre, war es seit jeher wichtig, immer wieder Gedichte in der Zeitung zu haben. Menschen, die mit Gedichten in den Verlag gekommen sind, waren gerne gesehen.