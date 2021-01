Feller sei es lediglich um den Vergleich mit den zwei schwierigsten Slalom-Hängen der Welt gegangen. Planmäßig hätten die Slaloms dieses Wochenende ja in Kitzbühel stattfinden sollen. Verglichen damit sei der Hang in Flachau eine „Märchenwiese“, hatte Feller gesagt. „Andere hätten es wohl anders formuliert, ich sag‘s halt so, wie ich es in einer Kollegen-Runde beim Essen auch sagen“, so Feller im ORF-Interview.