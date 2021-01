Einen Ausblick auf ein Paradeprojekt, welches in diesem Jahr an den Start geht, gibt Köck mit dem Film „Klammer“. Die Lebensgeschichte des Franz Klammer, einem der populärsten Skifahrer aller Zeiten, kommt bald weltweit in die Kinos. Die passenden Drehorte dazu fanden sich neben Kärnten und Wien natürlich auch in Tirol. Trotz eines auch für die Filmwirtschaft äußerst schwierigen Jahres sieht Johannes Köck die Gegenwart und Zukunft, in der sich das „Filmland Tirol“ befindet, mehr als zuversichtlich.