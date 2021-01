Nach einem Gesprächsmarathon der Regierung wird noch am Wochenende entschieden, wie es in der Corona-Krise weitergehen soll. Fix scheint: Die neue Virusmutation lässt Lockerungen in die Ferne rücken. Nach Gesprächen mit Experten und Sozialpartnern am Samstag soll am Sonntag schließlich die weitere Vorgangsweise verkündet werden. Auch die Landeshauptleute sind überzeugt, dass eine Verlängerung unausweichlich sei - man befinde sich in einer „schwierigen Phase“.