Erste Single wurde in Asien ein Hit

„Es spielt sich bei uns tierisch ab, das Telefon läutet unentwegt. Viele gratulieren zum sensationellen Erfolg, der auch andere überzeugt, unsere Karriere zu pushen.“ Momentan managen sich die beiden Singer-Songwriter als Popduo „Brofaction“ selbst, schreiben und texten alle Songs in brüderlicher Harmonie. Schon die erste Single „One Day Left“ wurde in den heimischen Radiostationen gespielt und in Asien sogar zum Hit! „Wir waren in den Top 10 in Hongkong und hatten plötzlich viele asiatische Fans“, schmunzelt der 26-jährige Nico, der als Kind gemeinsam mit der Familie die Welt umsegelte, in der Südsee zur Schule ging und dort sein musikalisches Talent auf einer Ukulele ausspielte.