Die Folgen der Aschbacher-Affäre um Plagiate zieht ihre Kreise bis nach Salzburg. „Weil viele die Aschbacher’sche Arbeit ,geprüft‘ haben, ist unser Kontingent derzeit leider aufgebraucht“, hieß es bis 19.10 Uhr am Freitag auf der Website des ÖH-Plagiatsscanners für Studenten, die ihre Arbeit durch das Programm laufen lassen wollten. ÖH-Vorsitzende Keya Bayer bestätigt auf „Krone“-Anfrage: „Unser Plagiats-Scan ist tatsächlich ausgelastet.“ Dass der Scanner ausschließlich wegen der Aschbacher-Disseration an den Kapazitätsgrenzen angelangt ist, glaubt Baier jedoch nicht. „Sieben Leute haben die Aschbacher-Arbeit durchlaufen lassen. Eine Arbeit hat circa 33.000 Zeichen, aber das Programm war vorher schon am Limit. Und warum die Fehlermeldung: “Das war unsere IT", schmunzelt Baier.