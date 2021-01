Sonniges Kaiserwetter und traumhaftes Spiegeleis - so erwartete der Hörzendorfer See am Freitag bei seinem Eislauf-Saisonstart 500 Kufenflitzer. Ihnen steht ein 1200 Meter langer und 15 Meter breiter Rundparcours zur Verfügung, die Eisstärke beträgt derzeit 15 Zentimeter. Hockeyspielen ist jedoch nicht gestattet.