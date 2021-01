„Strategie muss geändert werden“

Das behördliche Schließen von Gastronomiebetrieben habe vor allem dazu geführt, dass Feiern vermehrt in Privaträume verlegt und die Infektionszahlen so weiter hochgehalten werden. Petritsch: „Es ist an der Zeit, diese Strategie zu ändern. Unsere Betriebe sind keine Superspreader, sie bieten soziale Kontakte im sicheren Umfeld. Das Problem sind die unkontrollierten Garagenpartys.“