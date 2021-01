Ein solcher blieb Kroatien noch verwehrt, der Vize-Europameister kam zum Auftakt in der Gruppe C nicht über ein 29:29-Remis gegen Japan hinaus. Erster Tabellenführer ist Katar (30:25 gegen Angola). Auch Spanien und Brasilien (29:29) teilten in ihrem ersten Spiel der Gruppe B die Punkte. In Pool B besiegte Argentinien die Demokratische Republik Kongo nach Pausenrückstand 28:22.