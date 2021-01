Am Freitag verurteilte Richter Philipp Grosser Balluch zu einer Geldstrafe von 480 Euro sowie einer Entschädigungs-Zahlung von 7200 Euro. Weil er als Medieninhaber betroffene Postings nicht gelöscht habe, müsse er die Geldstrafe bezahlen, hieß es in dem Urteil des Richters. In 15 Fällen sprach Grosser den Aktivisten teilweise jedoch auch frei.