Ins Rennen gehen die Herren allerdings vom Damenstart, weshalb die beiden Slaloms kurz und in punkto Länge am unteren Limit sein werden. Interessant wird, wie die schnelleren Herren mit den drei bis vier Meter hohen künstlichen Wellen zurechtkommen. Michelle Gisin hatte Dienstagabend in Lauf eins einmal so abgehoben, dass die Schweizerin danach vom „Schanzenrekord“ sprach. Österreichs Slalomherren trainierten am Freitag in Going bei ähnlich welligen Bedingungen.