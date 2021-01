Während Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) am Freitag die Regierung auffordert, den Lockdown nicht zu verlängern, warnt der Leiter des klinischen Instituts für Labormedizin am Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH), MedUni-Wien-Vizerektor Oswald Wagner, vor einer frühzeitigen Lockerung des Lockdowns. Zum einen sei mit der wesentlich infektiöseren britischen Variante des Coronavirus eine neue Variable ins Spiel gekommen, zum anderen brauche es statt Alleingängen einen Gleichklang bei den Maßnahmen in Europa, sonst drohe ein „Pingpong-Effekt“, so Wagner.