Herausfordernde Stunden für Wiener Retter! Nachdem Freitagfrüh in dem Dachstuhl eines Wohnhauses eine Gasflasche explodiert war, gab es am Nachmittag den nächsten Katastrophenalarm: Bei Renovierungsarbeiten in einem Haus in der Rauschergasse in der Brigittenau stürzte eine Decke ein! Das Notarztteam der Rettung zog zwei Opfer aus den Trümmern.