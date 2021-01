„Outing“ in Postwurf

Beim Prozess in Wels wollte der Politiker nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen. In seiner Gemeinde hat er sich jedoch mit einem Postwurf „geoutet“, in dem er die Gemeindebürger über die Vorwürfe gegen ihn informierte. Mit dem Schreiben, das 23. Dezember in den Briefkästen landete, gab er aber auch die Identität des mutmaßlichen Opfers preis