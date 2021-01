Antrag abgelehnt

Am Donnerstag wurde er von ÖVP und FPÖ abgelehnt, was Unterausschusschefin Regina Aspalter, bis 2015 selbst Lehrerin, so begründet: „Die Ausstattung mit Luftreinigern birgt einige unüberwindbare Hindernisse, die uns sowohl von ausgewiesenen Experten als auch im Praxistest und von der Kommission für Innenraumhygiene dargelegt wurden.“ Dazu gehörten der viel zu hohe Lärmpegel, die unklare Minderung der Infektionsgefahr und ein enorm hoher Wartungsaufwand. Außerdem sei regelmäßiges Lüften viel effektiver.