Familienvater starb nach drei Tagen

Was war am 5. Juni 2020 an der Straßenbahn-Haltestelle auf dem Linzer Hauptplatz passiert? Der Schüler, der mit Freunden unterwegs war, war schon zuvor bei einem Lokal auf den 38-jährigen bautechnischen Zeichner gestoßen, der an diesem Tag über den Durst getrunken hatte. Bei der Bim traf man einander wieder, es kam zu einem Disput. Doch anstatt mit der Straßenbahn davonzufahren, legte der Junge seine Bauchtasche ab und versetzte seinem Opfer mit der linken Hand einen Faustschlag ins Gesicht. Daniel D. stürzte zu Boden. Er verstarb am 9. Juni an einem Schädel-Hirn-Trauma.