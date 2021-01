Die Rückkehr von Torjäger Luka Jovic zu Eintracht Frankfurt ist perfekt - und das freut auch Adi Hütter! „Das ist ein super Zeichen, sowohl intern, als auch extern, denn er okonnte in Frankfurt seine größten Erfolge feiern. Er hat auch alles an seine Rückkehr gesetzt. Wirklich großes Kompliment an alle Beteiligten, speziell die Vereine, auch Luka Jovic selbst, sowie Fredi Bobic und alle Mitarbeiter, die dafür gesorgt haben, das Luka bereits am Freitag wieder mit uns trainieren konnte und die Spielerlaubnis für Sonntag vorhanden ist. Wir werden sehen, ob er für Schalke bereits so weit ist. Er hat sich im ersten Training bereits gut präsentiert, wenngleich ihm natürlich die Spielpraxis fehlt. Aber man sieht, dass er sich bei der Eintracht sehr, sehr wohlfühlt.“