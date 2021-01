Oliver Kahn meldete sich auf Twitter zu Wort. „Vor gut 20 Jahren schieden wir ebenfalls in der 2. Runde des DFB-Pokals aus. Ein halbes Jahr später haben wir die Champions League geholt. Jetzt müssen wir schleunigst im neuen Jahr ankommen!“, schrieb der ehemalige Bayern-Starkeeper, der nun im Vorstand der Münchner sitzt. Nach zwei Niederlagen hintereinander - in der Liga verloren die Bayern zuletzt gegen Mönchengladbach 2:3 - will der FC Bayern eine Reaktion zeigen und sehen.