Willkommen zu Adabei-Primetime, willkommen im neue Society-Jahr. Wobei, zu viel dürfen wir uns dieses Jahr nicht erwarten. Die Ballsaison ist ausgefallen, Theater sind geschlossen, ob die Kulturfestpiele des Landes stattfinden können, steht in den Sternen. Nur eines bleibt uns erhalten: der Blick in die Bildschirme. Für die „Vorstadtweiber“ ein wahrer Segen. Nach der schwächelnden vierten Staffel, legte die Kult-Serie ein fulminantes Debüt der 5. Staffel hin. Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg traf Hauptdarstellerin Nina Proll zum Interview über verzweifeltes Homeschooling, die Notwendigkeit von Lockdowns und was sie an ihrer Rolle beneidet. Außerdem gibt es ein ausführliches Interview mit Leona König - Frauenpower pur also in der heutigen Adabei-Pimetime-Ausgabe!