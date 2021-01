In der Axamer Lizum, einem beliebten Skigebiet in Tirol, gingen am Freitag gleich mehrere Lawinen ab. Eine davon löste einen Großeinsatz aus: 20 Einsatzkräfte der Bergrettung und drei Alpinpolizisten suchten nach Verschütteten, in der Luft waren Polizei- und Rettungshubschrauber. Nur wenige schneebedeckte Hügel entfernt löste ein Skifahrer ebenfalls ein Schneebrett aus (siehe Video oben) - glücklicherweise ging dieser Zwischenfall glimpflich aus ...