„Mit einem Plus von rund 18 Prozent sind die Arbeitslosenzahlen im Burgenland deutlich zu hoch. Österreichweit liegt die Quote aber bei 33 Prozent. Das zeigt, dass es uns mit gezielten Maßnahmen gelungen ist, der Krise zumindest ein wenig entgegenzuwirken“, betont SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich. Das Bonusticket, der Handwerkerbonus oder auch Neuansiedelungen von Betrieben, wie etwa von Rittersport in Breitenbrunn, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das Burgenland relativ gut durch die Krise gekommen ist. „2021 werden insgesamt 311 Millionen in die Bereiche Wachstum und Beschäftigung investiert“, betont Hergovich. Die Krise könne aber nur gemeinsam bewältigt werden. Dazu bräuchte es dringend eine Senkung der Lohnsteuer, so der Klubobmann. Für die kommende Landtagssitzung wird ein entsprechender Antrag eingebracht.