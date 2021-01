„Die Situation um Corona hat die Sache für die Tierheime nicht leichter gemachet. Alleine in den letzten Tagen wurden mehrere Tiere in Parndorf abgegeben“, so Herka. Umso mehr freute sie sich über die großzügige Spende aus den Händen von Daniela Winkler. Mit dem Geld wird Futter gekauft.