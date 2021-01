Titelkult in Österreich

Der in Salzburg lebende Stefan Weber sieht in unserer Gesellschaft ein massives Problem. Die Titelsucht der Österreicherinnen und Österreicher kann er nicht nachvollziehen. Außerdem sieht er ein gesamtgesellschaftliches Problem, wenn dutzende schriftliche Arbeiten abgeschrieben sind bzw. mangelnde Qualität aufweisen. „Speziell in den letzten beiden Jahrzehnten haben wir darauf vergessen, auf die Qualität der Arbeiten zu achten.“, so Weber.