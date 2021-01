Infektionsschutz und Schutz der Psyche

„Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass so rasch wie möglich ausreichend Impfstoff verteilt werden kann, koste es, was es wolle. Es geht hier um das Leben unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger“, so Zangerl. Wenn andere Länder in der Lage seien, die Bevölkerung bereits in großem Stil zu impfen, so müsse das in Österreich auch möglich sein. „Schließlich geht es um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung - vom Infektionsschutz bis zur Verhinderung von psychischen Belastungssituationen“, erklärte Wechselberger.