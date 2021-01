Die Helpline steht Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr unter 03355/ 2498 507 zur Verfügung. Die Frauenberatungsstelle „Der Lichtblick“ in Neusiedl am See steht bei Krisensituationen das ganze Jahr lang zur Verfügung. Hier können sich Frauen, Kinder, Jugendliche und Familien mit den unterschiedlichsten Anliegen und Fragen melden. 2020 verzeichnete „Der Lichtblick“ 25 Prozent mehr Beratungsgespräche. „Jede fünfte Frau in Österreich ist von häuslicher Gewalt betroffen“, weiß Karin Behringer-Pfann. Die Beratungen im Lichtblick finden per Telefon (02167/ 3338) oder persönlich statt.