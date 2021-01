Italien führt ab Sonntag neue Corona-Maßnahmen ein, die an die regionale Situation angepasst werden. Sie werden bis 5. März in Kraft bleiben, teilte die Regierung in Rom am Freitag mit. Ab Sonntag werden Südtirol, die Lombardei und Sizilien als rote Zonen eingestuft. Damit wird ein „Mini-Lockdown“ verhängt.