Die Wolfsberger wurden Anfang November vom Coronavirus schwer getroffen, deshalb wurde die Verschiebung der Partie nötig. Das hat nicht nur den frühesten Liga-Beginn seit 1978 zur Folge - damals stiegen die ersten Matches am 14. Jänner -, sondern auch einen hohen Immunisierungsgrad bei den Wolfsbergern. Bei im Dezember durchgeführten Tests wiesen alle ehemals Infizierten, also praktisch der gesamte Kader, Antikörper auf. „Aber wir halten uns weiterhin genau an die Corona-Vorgaben. Niemand kann sagen, wie lange die Immunität hält“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer.