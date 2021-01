Viele Details im Blick

Nun nehmen diese Anstrengungen unter dem Motto „ÖkoVerpackt“ weitere Formen an. Bei einem von den Ländern Oberösterreich und Tirol geförderten Projekt treibt Jodl mit Trockensuppen- und Fertiggerichte-Hersteller Landena in Wels, Most- und Senf-Produzent Pankrazhofer in Tragwein, PETman in Frankenburg, TirolPack in Schlitters und dem österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik die Entwicklung einer ökologischen Lebensmittelverpackung voran. Dabei wird nicht nur ein Blick auf die Wiederverwertbarkeit gelegt, sondern etwa auch darauf, ob das Lebensmittel optimal geschützt ist.