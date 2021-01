Im Dezember 2017 starteten nach anonymen Anzeigen Ermittlungen des Landeskriminalamtes, Ermittlungsbereich Diebstahl, gegen mehrere Angestellte eines Getränkeherstellers in Graz. Wie weitere Erhebungen ergaben, dürfte es sich um eine größere Zahl von Personen handeln, die im Verdacht stehen, vermutlich bereits seit 2006 in gemeinsamem Zusammenwirken ohne Wissen des Arbeitgebers eine große Anzahl von Getränkepaletten, Getränkekisten und dergleichen als „Bruch“ oder „Produktionsfehler“ deklariert, aus dem Betrieb gebracht und privat verkauft zu haben. Aufgrund dieser Falschdeklaration ist das Fehlen der Getränke in der Buchhaltung des Betriebes zunächst nicht aufgefallen. Es handelt sich dabei um eine Getränkemenge von über 10.000 Hektoliter. Dem Betrieb dürfte dabei ein Gesamtschaden von über 2,5 Millionen Euro entstanden sein.