Mehr als 30 Millionen Corona-Infektionen in Europa

Impfungen sind derzeit der Hoffnungsschimmer im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Zahl der Corona-Infektionen in Europa hatte laut einer AFP-Zählung am Freitagmorgen die Schwelle von 30 Millionen überschritten. Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte am Freitag, sein Ziel sei es, die Durchimpfung der österreichischen Bevölkerung „im Laufe des Sommers“ erreicht zu haben.