Statt im ägyptischen Badeort Marsa Alam am Roten Meer verbrachte Karin S. ihren Urlaub im vergangenen März wegen des coronabedingt verordneten Lockdowns daheim in Niederösterreich. Gebucht hatte die Pensionistin für sich selbst und eine Freundin - und dafür rund 1400 Euro bezahlt. Noch am 13. März wurde eine Rechnung über das kostenlose Storno ausgestellt, doch dann passierte nichts mehr. „Der Reiseveranstalter vertröstete mich anfangs immer wieder, jetzt hebt am Telefon keiner ab, auf E-Mails wird nicht reagiert“, bat die Niederösterreicherin Ende Oktober die „Krone“ um Hilfe.