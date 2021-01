Wien mit besten Contact-Tracing-Werten

Was die „positive Entwicklung“ in Wien anbelangt, sah der Bürgermeister dies in der umfassenden Teststrategie der Stadt und im laufend verstärkten Contact Tracing begründet. Hier kündigte Ludwig an, dass zu den derzeit 650 Mitarbeitern, die mit der Kontaktrückverfolgung beschäftigt sind, nun noch einmal 100 dazukommen. Die Aufklärungsquote liege bereits jetzt bei mehr als 60 Prozent - der beste Wert im Bundesvergleich.