In „Cyberpunk 2077“ trifft man die so entstehenden Gegensätze an jeder Ecke. Da geben sich Wohlhabende in den Nobelhotels der Megakonzerne dekadenten Hobbys hin, während draußen in der Gosse Sucht, Gewalt und Prostitution regieren. Die einen machen sich in dieser Welt unsterblich, die anderen kämpfen Tag für Tag ums Überleben.