Jener Luchs, der nun in Weißenbach festgestellt wurde, dürfte bereits zuvor in Vorderhornbach (Bezirk Reutte) fotografiert worden sein. Ein Abgleich sei aber nicht möglich, da vom nunmehr nachgewiesenen Luchs keine Aufnahmen bekannt sind. „Luchse können anhand ihrer Fellzeichnung voneinander unterschieden werden, wenn entsprechende Fotos vorhanden sind“, hieß es. Die Luchse in Tirol dürften aus der Population in der Nordostschweiz stammen.