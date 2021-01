Philips-Hue-Nutzer kennen das Problem: Da will man die smarten Lampen bequem per App oder mobiler Fernbedienung aktivieren, um etwa Wohn- oder Schlafzimmer in eine bestimmte Lichtstimmung zu tauchen, doch die Stromversorgung wurde zuvor versehentlich durch Betätigung des Lichtschalters gekappt. Wer sich das anschließende Aufstehen von der Couch künftig ersparen möchte, für den hat Signify nun mit dem neuen Wandschalter-Modul die passende Lösung vorgestellt.