Spitäler am Amazonas vor dem Kollaps

Brasilien ist eines der am härtesten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Bislang haben sich mehr als 8,3 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 207.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In der brasilianischen Amazonas-Metropole Manaus ist erneut das Gesundheitssystem zusammengebrochen. Wir befinden uns wieder in einer äußerst ernsten Situation", sagte der brasilianische Gesundheitsminister.