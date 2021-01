Bei der Mannschaft von Kap Verde gab es letzte Woche noch 15 Coronavirus-Fälle, am Montag meldete man nach dem neuerlichen Test nur noch sieben Positive. Allerdings hatte am Donnerstagabend die IHF in einer Pressemitteilung vier weitere positive Tests bei Kap Verde bestätigt. Nun will man auch heute testen, davon hängt es ab, ob die Afrikaner gegen Erstrundengegner Ungarn am Abend überhaupt antreten. Deutschland wäre dann der nächste Gegner von Kap Verde, bei den Nachbarn ist man auch nicht gerade unbesorgt.