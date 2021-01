Wie die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) am Freitag via Twitter mitteilte, seien mittlerweile rekordverdächtige Neuschneemengen gefallen: In Bregenz etwa waren es 40 Zentimeter binnen 24 Stunden. In Feldkirch waren es gar 51 Zentimeter. Am Freitag herrschte auch in weiten Teilen Tirols Lawinenwarnstufe 4, also „große Gefahr“. Ein heftiger Lawinenabgang in Niederthai im Ötztal zeigt, wie angespannt die Lage ist.