Johannes Lamparter geht als Vierter des Springens mit 56 Sekunden Rückstand in den Langlauf der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme. Überlegen vorne lag nach einem 106-m-Sprung der Norweger Jarl Magnus Riiber, der 40 Sekunden vor Akito Watabe (JPN) und 50 vor Fabian Rießle (GER) um 13.45 Uhr in die Loipe startet.