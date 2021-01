Wie schon im November müssen auch im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex fast alle Politiker ein weiteres Minus hinnehmen. Die einzigen beiden Politikerinnen, die an Vertrauen zulegen konnten, sind Alma Zadic (Grüne) und Doris Bures (SPÖ). Die in der Baby-Pause befindliche Justizministerin Zadic kletterte mit einem Plus von vier Punkten und einem Saldo von 16 Punkten (43 Prozent der 800 in dieser Woche befragten Wahlberechtigten vertrauen ihr und 27 nicht) auf Rang drei.