Stein des Anstoßes ist die 38. Gemeinderatssitzung in Wenns am 17. Dezember. Damals galt eine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Genau zu dieser Zeit setzte Bürgermeister Walter Schöpf den Beginn der Sitzung an. Der Bürger Werner Dobler – bekannter Kritiker des Dorfchefs – fand sich als Zuhörer ein und wurde von zwei Polizeibeamten aus der Sitzung hinauskomplimentiert.