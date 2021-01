Vier verschiedene Sieger

In bisher vier Saisonrennen hat es mit Ramon Zenhäusern (SUI) in Alta Badia, Henrik Kristoffersen (NOR) in Madonna, Linus Straßer (GER) in Zagreb und Schwarz in Adelboden vier verschiedene Sieger und acht verschiedene Podestfahrer gegeben. Nur Schwarz mit zusätzlich zwei dritten Rängen, Manuel Feller mit zwei zweiten und Straßer mit einem zusätzlichen zweiten standen öfters auf dem Stockerl.