Am Freitag starteten die Impfungen in dem Pflegeheim. Die positiv getesteten Fälle werden laut Pfundner vorerst nicht geimpft, da ihr Immunsystem „sowieso belastet“ sei. Die infizierten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne und werden durch Volkshilfemitarbeiter anderer Volkshilfe-Einrichtungen des Bezirks ersetzt, wie der Sprecher weiter ausführte. Alle werden täglich getestet. Insgesamt betreibt die Volkshilfe 25 Pflegeheime in der Steiermark. In Eisenerz wurden bis zuletzt 74 Bewohnerinnen und Bewohner betreut.