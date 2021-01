Behauptung: Bei den Testläufen sind sechs Menschen am Biontech-Impfstoff gestorben.

Antwort: Das ist falsch. An der Phase-3-Studie von Biontech nahmen 43.448 Menschen teil. Im Studienzeitraum zwischen Ende April und Mitte November 2020 starben tatsächlich sechs der Teilnehmer, allerdings nicht an der Impfung. Laut der US-Arzneimittelbehörde FDA gebe es „keinen Zusammenhang“ zwischen den Todesfällen und den Impfungen, was noch einmal dadurch verdeutlicht wird, dass vier Tote aus einer Vergleichsgruppe stammten, die gar keinen echten Impfstoff, sondern ein Placebo erhielten.