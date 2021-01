Aufenthaltsgrund weiter fragwürdig

Neben diesem Gegenstand der Befragungen galt es für die Tiroler Behörden weiter zu prüfen, ab alle rechtlichen Vorgaben in Zusammenhang mit dem Kurs eingehalten wurden bzw. ob die Briten sich gesetzes- und Lockdown-konform in Tirol aufhielten - also zu beruflichen Zwecken im Bundesland waren. Die Dauer dieser Erhebungen werde in erster Linie vom Ergebnis der Befragungen abhängen, so Rizzoli. Zudem versuchte man weiter herauszufinden, wo sich die Skibegeisterten, die in Jochberg ihren Hauptwohnsitz angemeldet hatten, ansteckten.