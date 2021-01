Mit „Little Nightmares II“ geht Bandai Namcos Grusel-Puzzle-Plattformer am 11. Februar auf PC und Konsolen in die Verlängerung. Spieler kontrollieren darin Mono, einen kleinen Bub, der in einer von einem mysteriösen, summenden Signal veränderten Welt gefangen ist. Begleitet wird er dabei von Six, dem kleinen Mädchen mit dem gelben Regenmantel und Heldin des ersten Teils. Ein neuer Trailer stimmt auf das Abenteuer ein, auf PS4, Xbox One und Switch steht zudem ab sofort eine Demo bereit.