Lockdown erneut verlängern? - „Paket in der Endausarbeitung“

Auf die Zukunft nach dem vorerst bis 24. Jänner gestreckten Lockdown wollte Anschober kaum eingehen. „Wir sind in der Endausarbeitung des Pakets für die Zeit nach dem 24.1.“, ließ er sich nicht in die Karten schauen. Die Konzepte sollen „sehr zeitnah in den nächsten Tagen“ vorgestellt werden. Die Situation sei eine „sehr, sehr ernste“, wiederholte Anschober sein Mantra - mit einer massiven Lockerung dürfte also eher nicht gerechnet werden.