Erschütternde Worte hatte Bankchef Martin Pucher am 14. Juli zu Mittag im Büro in Mattersburg zu einem damaligen Vorstand gesagt. „Pucher war in Tränen aufgelöst“, schilderte nun der Zeuge im U-Ausschuss zum Millionen-Fiasko. Vom Geständnis seines Vorgesetzten sei er völlig überrascht worden, betonte der Befragte.